Kruvaziyer Turizminin Geleceği Ankara’da Konuşuldu

Ankara’daki özel bir üniversitede düzenlenen ‘’Türkiye Turizminde Kruvaziyer Turizminin Yeri’’ paneline kruvaziyer uzmanı turizmciler, liman işletmecileri ve akademisyenler katıldı. Karavan Turizm Cruise Direktörü Özgü Alnıtemiz, sektörün çok yönlü masaya yatırıldığı panelde kruvaziyer limanı fizibilite çalışmaları yapılırken cruise gemilerinin karlılık analizlerinin de dikkate alınmasının önemine dikkat çekti

“Türkiye Turizminde Kruvaziyer Turizminin Yeri” bu kez Ankara’da, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde düzenlenen bir panelde; kruvaziyer uzmanı turizmciler tarafından konuşuldu. İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mithat Üner, hizmetler sektörünün dünya ekonomisi üzerindeki artan etkisini ve turizm sektörünün artan önemini vurgularken; panelin moderatörlüğünü yapan İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan ise turizm sektörünün Türkiye için bir lokomotif sektör olduğuna dikkat çekerek 2.5 civarında olan ekonomik çarpan etkisi ve sağladığı net turizm gelirleri ile en önemli ihracat sektörü olduğunun altını çizdi. Prof Dr. İbrahim Birkan; turizm sektöründe Türkiye’nin global anlamda çok başarılı olmasına rağmen aynı başarısının kruvaziyer turizmi konusunda sağlanamadığını bunun da temel nedeninin Türkiye’nin dünyada deniz ekonomisinden, deniz taşımacılığından, deniz ulaşımından ve dolayısıyla da kruvaziyer turizminden yeterince yararlanılamadığını rakamlarla ifade etti.

Panele konuşmacı olarak davet edilen Karavan Turizm Cruise Direktörü Özgü Alnıtemiz Türkiye’ye en çok giriş yapan cruise firması olduklarını belirterek, kruvaziyer turizminin önümüzdeki yıllarda öneminin daha da artacağını anlattı. Hem tatil hem kültür hem sanat hem de gastronomi yönleriyle artık yeni kuşakların da katıldığı çok yönlü, turizmin her yönünü ihtiva eden “all in one concept” ile öne çıktığını ve önümüzdeki yıllarda önemini daha da artıracağını anlattı. Alnıtemiz, kruvaziyer turizmine katılan ziyaretçilerin diğer turistlere nazaran çok daha fazla harcama yaptıklarını, kruvaziyer gemilerinin uğradığı limanlarda önemli miktarlarda ödemelerde bulunduklarını belirtti. Gemilerde, yolcu yaş ortalamasının 45’e düşmüş olduğunu artık kruvaziyer turizminin sadece yaşlılar için değil yeni kuşaklar için de çok cazip bir tatil türü olduğunu ifade etti. Özgü Alnıtemiz, kruvaziyer limanı fizibilite çalışmalarının kruvaziyer gemilerinin karlılık analizlerinin de dikkate alınarak yapılması gerektiğine; seyahat programına yeni bir limanın eklenmesinin kruvaziyer yönetimi açısından maliyetine ve o bölgenin turlar için cazip merkezler olmasının önemine dikkat çekti.

Gelişen liman potansiyeli ve ihtiyaçlar

Med Cruise-Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği Başkanı, Galataport Liman İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan ise Galataport ile İstanbul’a çok yönlü bir turistik ürün kazandırıldığını görsellerle anlattı; Galataport’la birlikte gittikçe büyüyen kruvaziyer turizminin İstanbul ve bölgesel turizme daha fazla değer katacağını ifade etti. Global Ports Holding, Doğu Akdeniz Limanları Birliği Başkanı ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör ise Türk firması olarak alanında dünyada en önde gelen firma olduklarını kaydederek kruvaziyer turizminin global bazda çok hızlı bir gelişme göstererek 2023 yılında rekor seviyesinde büyüdüğüne, yeni sipariş edilen mega gemilerin önümüzdeki yıllarda devreye girmesi ile kruvaziyer turizminin global olarak öneminin daha da artacağını belirtti. İstanbul’da Yenikapı’da 6 kruvaziyer gemisinin aynı anda yanaşabileceği bir limanın yapılması gerektiğini, Çanakkale ve Fethiye’nin kruvaziyer limanları için uygun olacağını belirten Aziz Güngör, Türkiye’nin çok büyük bir kruvaziyer liman potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

