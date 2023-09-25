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Kuzey Ege İçin Fırtına Uyarısı

Kuzey Ege İçin Fırtına Uyarısı

Kuzey Ege'de rüzgar bu akşamdan itibaren fırtına şeklinde esecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ege Denizi'nde rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Vira Haber

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