Karakol Gemilerini Denize İndirme Töreni Yapıldı

İstanbul'da Türk Deniz Kuvvetleri Açık Denizler Karakol Gemileri (ADKG) Projesi'nin birinci gemisi Akhisar ve ikinci gemisi Koçhisar'ın denize indirilmesi ile Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında Pakistan Silahlı Kuvvetleri için üretilen dört gemiden ilki olan PNS Babur'un teslimine ilişkin tören gerçekleştirildi.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan geçici hükümet Savunma Bakanı Anvar Ali Hayder, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammad Amjad Khan Niazi ve İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin katıldı.

Bakan Güler: Savunma sanayi alanındaki projelerimiz işbirliğimizin önemli sac ayaklarından birisi

Milli Savunma Bakanı Güler, törende yaptığı konuşmada Pakistan MİLGEM Projesi çerçevesinde İstanbul ve Karaçi tersanelerinde dört korvetle iki açık deniz karakol gemisinin eş zamanlı olarak inşasının Cumhuriyet tarihi ve savunma sanayi adına bir ilk olduğunu kaydederek, bu başarının haklı gururu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Güler, Türkiye ve Pakistan arasında kökleri tarihin derinliklerinden gelen güçlü dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu, bu yakın dostluk ve kardeşlik anlayışının bugün de ülkeler arasındaki çok yönlü işbirliğine ve mükemmel ilişkilere zemin hazırladığını, ortak geleceğe yön verdiğini vurguladı.

Pakistan'la her alanda sürdürülen ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini kaydeden Güler, "Savunma sanayi alanındaki projelerimiz de işbirliğimizin önemli sac ayaklarından birisini oluşturmaktadır. Üstelik artan şekilde kırılgan hale gelen bu küresel güvenlik ortamında dost ve müttefik ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın her zamankinden daha önemli hale geldiği düşünüldüğünde savunma sanayi işbirlikleri de büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu kapsamda hayata geçirilen ve kritik öneme haiz MİLGEM projeleri, bölgesinde etkin, dünyada saygın iki ülke olan Türkiye ve Pakistan için büyük bir kazançtır." ifadelerini kullandı.

Güler, Pakistan'ın deniz kuvvetlerini güçlendirmek için kendilerini tercih etmesinin ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu dile getirerek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Türk savunma sanayinin ulaştığı bu üstün seviyeyi ortaya koyan bu projeyle ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliği daha da güçlenmiş, projenin başarıyla tamamlanması ise yeni işbirliklerine zemin hazırlamıştır. Proje kapsamında bugün teslim edilecek Babur gemisinin Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini artırarak, Pakistan'ın savunma ve güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Temennimiz, dost ve kardeş ülke Pakistan'la ortaya koyduğumuz bu işbirliği ve ortak çalışma kültürünün kara ve hava platformları ile de daha da güçlendirilmesidir."

Deniz Kuvvetleri için inşa edilen ilk deniz karakol gemileri Akhisar ve Koçhisar'ı denize indirmenin de gururunu yaşadıklarını aktaran Güler, "Yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği mümtaz seviyeyi ortaya koyan bu gemilerimizin donanmamıza katılmasıyla Deniz Kuvvetlerimiz mavi vatandaki harekat faaliyeti ve etkinliğini daha da artıracak, dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir." diye konuştu.

Güler, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine büyük bir azim ve gayretle yürüdüklerini, savunma sanayinin sağladığı imkan ve kabiliyetlerin her geçen gün arttığını söyledi.

İmkan ve kabiliyetlerle Türk ordusunun, hudutların güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde can kardeşimiz Azerbaycan'ı 'iki devlet tek millet' anlayışıyla desteklemeye devam ediyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumaya yönelik haklı adımlarını da büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Kederde ve kıvançta her zaman Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bunun yanı sıra Libya'da, Kosova'da, Bosna Hersek'te, Katar'da ve Somali'de kardeş ve dost ülkelerin haklı davalarına destek oluyor, birçok coğrafyada bölge ve dünya barışına katkı sağlıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bundan sonra da yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesi dahil ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için gayret göstermeye devam edeceğiz."

Güler, konuşmasının ardından alanda bulunan askerlerin Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

''Pakistan ve Türkiye, bir millet iki devlet anlayışının bir tezahürüdür''

Pakistan’da geçici hükümet Savunma Bakanı Anvar Ali Hayder de Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ortak miras, tarih ve medeniyetle birleştiğini belirterek, ''Pakistan ve Türkiye, bir millet iki devlet anlayışının bir tezahürüdür.'' dedi.

Hayder, İslamabad'ın Cammu Keşmir halkının kendi kader hakkını tayinini desteklediğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cammu Keşmir konusunda sesini yükseltmesine teşekkür etti.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise Başkanlık olarak temel amaçlarının, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranla yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu söyledi.

Savunma Sanayi Başkanlığınca yürütülen projeler sonucunda çok sayıda platformun mavi vatanda hizmet verdiğini ve bayrağı dalgalandırdığını söyleyen Görgün, "Özellikle deniz platformları konusunda 'Ana vatanın güvenliği mavi vatanın savunmasından geçer.' şiarını kendimize rehber edindik ve bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduk. Hava, kara, deniz araçlarıyla kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak, tasarım, inşa, donatım ve idaresini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız." ifadelerini kullandı.

Görgün, teslimatı gerçekleşecek gemilerle Pakistan'da hizmet eden güvenlik güçlerinin önemli bir ihtiyacını karşılayacaklarını, mavi vatanda çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücü için çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

Türkiye'nin deniz gücünün artırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Görgün, son teknolojiyle donatılmış, farklı görevler icra edebilecek kabiliyetlere sahip silahlı insansız deniz araçlarıyla, İ sınıfı fırkateynlerle, amfibi gemilerle, denizaltılarla, uçak gemileriyle donanmanın ve kardeş ülke donanmalarının gücüne güç katacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından karakol gemileri Akhisar ve Koçhisar denize indirildi.

Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında Pakistan Silahlı Kuvvetleri için üretilen dört gemiden ilki olan PNS Babur'un teslimi de törenle gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan'da geçici hükümet Savunma Bakanı Anvar Ali Hayder, şeref defterini imzaladı.

Pakistan Milli Marşı'yla birlikte gemide bayrak çekimini gerçekleştirildikten sonra bakanlar, gemi personeliyle hatıra fotoğrafı için poz verdi.

Vira Haber