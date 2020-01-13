Kuzey Kutup’ta ilk Türk dalış ekibi!

UZMAR ACT, buzul dalışı sırasında UZMAR flaması ile Türk Bayrağı açacak ve buzul tırmanışı esnasında taşıdıkları UZMAR bayrağını zirveye dikecek.

UZMAR ACT, buzul dalışı sırasında UZMAR flaması ile Türk Bayrağı açacak ve buzul tırmanışı esnasında taşıdıkları UZMAR bayrağını zirveye dikecek.

UZMAR ACT, buzul dalışı sırasında UZMAR flaması ile Türk Bayrağı açacak ve buzul tırmanışı esnasında taşıdıkları UZMAR bayrağını zirveye dikecek.

UZMAR ACT, buzul dalışı sırasında UZMAR flaması ile Türk Bayrağı açacak ve buzul tırmanışı esnasında taşıdıkları UZMAR bayrağını zirveye dikecek.

UZMAR ACT, buzul dalışı sırasında UZMAR flaması ile Türk Bayrağı açacak ve buzul tırmanışı esnasında taşıdıkları UZMAR bayrağını zirveye dikecek.

UZMAR ACT, buzul dalışı sırasında UZMAR flaması ile Türk Bayrağı açacak ve buzul tırmanışı esnasında taşıdıkları UZMAR bayrağını zirveye dikecek.