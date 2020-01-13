Kuzey Kutup’ta ilk Türk dalış ekibi!
Temiz, yeşil, maksimum çevre korumacı çözümlerle üretim yapma ve hizmet verme ilkesiyle tanınan UZMAR, düşük karbon salınımı konusunda ortaya koyduğu çevreci politikalarını tüm dünyayla paylaşmak amacıyla UZMAR ACT ’i (İklim Aksiyon Ekibi) hayata geçiyor.
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UZMAR ACT, “Dünyayı korumak bizim elimizde” mottosuyla, yolculukları boyunca “Harakete geç, gezegenini kurtar!” diyecek.
UZMAR bayrağı zirveye dikecek
UZMAR ACT, buzul dalışı sırasında UZMAR flaması ile Türk Bayrağı açacak ve buzul tırmanışı esnasında taşıdıkları UZMAR bayrağını zirveye dikecek.
Antartika’nın kadim Inuit uygarlığının günümüz temsilcilerinin yaşadığı Inuit köyünde yerli halk ile iklim değişikliğinin hayatlarına olan etkisi hakkında görüşmeler yapacak olan ekip Grönland ve Kuzey Kutup bölgesinde yaşananlar hakkında bilgilendirme yapacak.
Buzul dalışında ilk Türk ekip
UZMAR ACT ekibi bölgede kış mevsiminde buzul dalışı yapacak ilk Türk ekip olmakla birlikte, ortalama sıcaklığım -45 derecelere düştüğü Grönland’ın kuzeyinde gerçekleştirecekleri zorlu aktivitelerle kuzey kutbunun küresel ısınma sonucunda uğradığı değişikliği gözlemleyecek.
Yerel halkın rehberliğinde, köpeklerin çektiği kızaklarla zorlu kış koşullarının yaşandığı buzul vadilerini geçecek ve çevre gözlemlerinde bulunacak olan UZMAR ACT, bölgenin dünü ve bugünü hakkında bilgiler aktaracak.
UZMAR ACT hakkında daha fazla bilgi almak, ekspedisyon programını incelemek ve yolculuk sırasında yapılacak güncellemeleri takip etmek için www.uzmaract.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
UZMAR ACT ekibine, 09.01.2020 tarihinde başladıkları ve 22.01.2010 tarihinde bitmesi planlanıyor.
Vira Haber
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