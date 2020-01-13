İki balıkçıya hala ulaşılamadı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler sabah saatlerinde, Kilyos'un Türkeli açıklarında kaybolan balıkçıları arama çalışmalarına yeniden başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve helikopterleri denizde arama çalışmaları yaparken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de kıyı şeridinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ne olmuştu?

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cesedine ulaşılmıştı.

Vira Haber