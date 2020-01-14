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Kayıp balıkçılarda birinin daha cesedi bulundu

Kayıp balıkçılarda birinin daha cesedi bulundu

Kilyos açıklarında Rus gemisiyle çarpıştıktan sonra batan gemide bulunan balıkçılardan birinin daha cesedine ulaşıldı.

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Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar Gemisi su altı araması yaparken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 2 bot ve 1 dalış timi de su üstünde arama faaliyeti yürütüyor. Çalışmalar sırasında balıkçının cesedi, TCG Alemdar Gemisi derin su dalgıçlarınca 1,5 saatlik çalışma sonucu 77 metre derinlikten çıkarıldı.

Öte yandan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün yapılan çalışmalarda bir balıkçının daha cesedine ulaşıldığı belirtilerek, "Kayıp balıkçılardan İ.D'nin naaşı çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, kaybolan diğer balıkçı için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Vira Haber

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