STK’lardan Kaptan Bora Ekşi açıklaması

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFAMED), Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO), İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER), Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği (TKKD), Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği (DADDER) ve diğer STK’ların katılımıyla bir basın toplantısı düzenleniyor. Türkiye Denizcilik Federasyonu da (TÜRDEF) tam destek veriyor.

Kadıköy Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi’nde 15 Ocak 2020 saat 16.00’da yapılacak basın açıklamasında Kaptan Bora Ekşi‘nin gemide görevi başında iken elim bir cinayete kurban gitmesi ile sonuçlanan süreçte yapılan hatalar ve çözüm önerileri sıralanacak.

Vira Haber