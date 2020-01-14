50 bin tl’den 100 milyon tl’ye tekne şovu

Via Fuarcılık; Boat Show Fuarlarını, Gemi ve Yat sektörünün üretim merkezi olan Tuzla’ya taşıyarak sektöre büyük kolaylıklar sağlayan ve ziyaretçilerin, beğendikleri tekneleri denizde test etme imkanını da ilk defa bir Kara Fuarı’nda sağlamış oldu.

Boat Show Tuzla Kara Fuarı, 30 metre üstü tekneleri, guletleri denizde ve Katamaranları ilk defa karada sergileyerek Türkiye Boat Show fuarını dünya üçüncülüğüne taşıdı. Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda bu yıl fiyatları 50 Bin TL ile 100 Milyon TL arasında değişen 100’den fazla tekne sergilenecek.

Boat Show Tuzla Kara Fuarı, sektörün lider firmaları ve dünya markalarının katılımıyla 07 Mart tarihinde deniz severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Deniz fuarından sonra Mart ayındaki kara fuarını da sektörün üretim merkezi Tuzla’ya taşıyan ve 30 metre üstü tekneleri, mega yatları ve guletleri deniz üzerinde, 30 metre altı tekneleri ve Katamaranları ise kapalı alanda sergilemeye olanak veren Boat Show Tuzla Kara Fuarı, toplam değeri 1 Milyar TL’yi geçen 150’den fazla tekne ile büyük şova hazırlanıyor.

Boat Show Tuzla Kara Fuarı, 30 bin metre karesi kapalı, 35 bin metre karesi deniz üstünde olmak üzere 65 bin metre karesi alanda düzenlenecek. Sektörün devlerinin şimdiden yerini aldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda dünyaca ünlü markanın ve Türkiye’nin en iyi üreticilerinin tekneleri sergilenecek.

Türkiye Boat Show Tuzla Kara Fuarını, dünya üçüncülüğüne taşıyan Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda 2020’nin yeni tekne lansmanları da Dusseldorf’dan sonra ilk defa Viaport Marina Tuzla’da görücüye çıkacak. Viaport Marina’nın sunduğu, Alışveriş Merkezi, Tema Park, Aslan Park, Akvaryum gibi birçok farklı seçenekle ailece ziyaret edilebilecek Boat Show Tuzla’da her gün farklı bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Katamaranlar karaya çıkıyor

Türkiye’de ilk defa Boat Show Tuzla Fuarı’nda karada sergilenen Katamaranların sayısı bu yıl oldukça fazla. Katılımcılar Katamaranları karada sergilemenin ve ziyaretçi ile Mart ayındaki bir fuarda katamaran konuşabilmenin ve ziyaretçiler il katamaranı gezmenin, test etmenin konforunu ve rahatlığını yaşamaya devam edecek.

Tezmarin tarafından Lagoon marka katamaranlar, Gena Yacht tarafından Nautitech marka katamaranlar,Deniz Yatçılık tarafından Sunreef marka katamaranlar, Catalogic Yachts tarafından Bali marka katamaran ve yepyeni birçok marka da Boat Show Tuzla’ da sergilenecek.

Operasyon ve lojistik açısından daha kolayı yok

Kendi marinasında fuar yapan tek şirket olan Via Fuarcılık, katılımcı firmalara Marina konforunda fuar yapmanın, operasyonel olarak risksiz bir yerleşim ve taşıma sürecinin, lojistik olarak da hem konum hem de marina avantajını kullanmanın avantajını yaşatıyor..

Viaport Marina’ da risksiz ve konforlu bir şekilde yerini alanlar sadece tekneler de değil elbette, ekipman ve aksesuar tarafında da hem yerleşim hem de lojistik ve tedarik süreci katılımcı tarafında sorunsuz ve kolay işliyor.

En ucuz tekne 50 bin tl, en pahalı tekne 100 milyon tl

Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda bu yıl en ucuz tekne 50 bin TL, en pahalı tekne ise 100 Milyon TL’den satışa çıkacak. En düşük bütçeliden en özellikli tasarımlara, en iyi markalardan en iyi üreticilere uzanan katılımcı markalar, birçok farklı tekne tasarımını aynı anda hem karada hem denizde sergileyerek tekne almak isteyen ziyaretçilere her boyutta, her talebe uygun yeni tasarımlarını tanıtma imkanı bulacak.

Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda 5 Metreden 50 Metreye kadar farklı tekne tiplerinin yanı sıra, deniz araçları, deniz ekipmanları ve aksesuarları, dalış ve balıkçılık ekipman ve aksesuarları, tekne bakım ve onarım sanayii de en yeni teknolojileri ile yer alacağı gibi, Türkiye’deki birçok marina da şimdiden fuarda yerini aldı. Yeni tekne sahibi olmak isteyenler, bütçesine göre seçenek arayanlar, teknesinin bakım ve onarımı ya da geliştirilmesi için son teknolojileri deneyimlemek isteyenler 07-15 Mart tarihleri arasında Boat Show Tuzla Kara Fuarı için Viaport Marina’da buluşacak.

2020’nin en yeni tasarımlarını Düsseldorf’dan sonra Boat Show Tuzla’da görücüye çıkaracak olan dünyaca ünlü markalar, Türkiye’nin en büyük yat üreticileri Boat Show Tuzla’da yerini aldı. Bu yıl, fuarın en pahalı teknelerini sergileyecek olan Deniz Yatçılık, Tezmarin, Gena Yacht, Sunseeker, B&C Marine, Atölye Kazaz Yatçılık, Redline Yacht, Catalogic Yacht, Mengi Yay Yatçılık, Dentur Yat, HNF Yachting, Aquamotor gibi sektörün liderleri de fuarda yer alıyor.

VİA Fuarcılık, düzenlediği tüm fuarlarda yerli ziyaretçinin yanı sıra sektörün hedefinde olan yabancı ziyaretçiler içinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirerek sektörü uluslararası alıcılarla buluşturuyor. 07-15 Mart tarihleri arasında düzenlenecek fuar için de Avrupa, Ortadoğu ülkeleri, Rusya, BDT Ülkelerine yönelik tanıtımlar gerçekleştiren VİA Fuarcılık, bu fuara ziyaretçilerin yanı sıra yatırımcıları da davet etti. Sektörün son yıllarda ki üretim kalitesinde ki başarı, fiyat avantajı ve tasarım alanında ki gelişmeleri izlemeleri için davet edilen yabancı yatırımcılar, fuara şimdiden büyük ilgi gösteriyor.

Denizcilik sektörünün kalbinde

Tuzla’da Denizcilik sektörünün kalbinde 07-15 Mart 2020’ de gerçekleştirilecek olan Boat Show Tuzla Fuarı muhteşem bir lokasyon.

Ulaşılması hem Deniz yolu, hem Hava yolu, hem Araç ve hem de Raylı sistem ile mümkün olan ve İzmir, Bursa, Yalova, Ankara gibi birçok ilden araç ile çok kısa zamanda ulaşılabilen Tuzla, uluslar arası bir fuar olarak da bir çok ziyaretçiyi ağırlayacak. Sabiha Gökçen havalimanına sadece 9 km mesafede ve fuar alanı çevresinde 30’ dan fazla oteli ile AVM’ si ve Denizcilik sektörünün birçok bileşenine olan yakınlığı ile stratejik bir önem taşıyor. Ziyaretçinin kolaylıkla ulaşabildiği Viaport Marina, bu noktada muhteşem bir konumda ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Sayılarla Boat Show Tuzla Kara Fuarı

Fuar Alanı Viaport Marina / Tuzla Sergilenecek Ürünler Motoryat, yelkenli, sürat teknesi, deniz ekipmanları ve aksesuarları, charter firmaları, broker firmalar, deniz motosikletleri, motorlar, bot, sektör dergileri, tekstil ürünleri.. Tarih 07 – 15 Mart 2020 Saatler 10:00 – 19:00 Beklenen Ziyaretçi 75.000 + Katılımcı Firma Adedi 200 + Sergilenecek Tekne Adedi 200 + Sergilenecek Marka Adedi 500 +

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