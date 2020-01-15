Hurda gemilerden ekonomik geri dönüşüm

Dönüşümü sağlanan 158 hurda geminin ekonomik değerinin 200 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi. Bu yıl ise ekim ayı itibariyle tesislerde 110 hurda geminin geri dönüşümü sağlandı. 523 bin ton çelik elde edilirken ekonomiye 180 milyon dolar katkı sağlandı. Tesislerdeki hurda gemiler ağırlıklı olarak başta Yunanistan, İngiltere, Norveç, İtalya ve Hollanda olmak üzere Libya, Suriye ve Rusya'dan geliyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Vira Haber