Denizden ceset çıktı

Sarıyer'de denizde ceset bulundu. Vatandaşlar, polisin ceset üzerindeki incelemelerini ve denizden çıkarılışını meraklı gözlerle takip etti.

Sarıyer’de saaat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda oltayla balık tutmaya gelen bir kişi denizin üstünde bir ceset fark etti. Polise gelen ihbarın ardından harekete geçen Sahil güvenlik Komutanlığına bağlı bir ekip, cesedi denizden çıkararak incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde herhangi bir darp izine rastlanmadı.

Cep telefonuyla kaydettiler

Sahil Güvenlik Komutanlığı incelemelerde bulunurken poliste sahile şerit çekerek vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Polisin çabasına rağmen uzaklaşmayan vatandaşlar cesedin denizden çıkarılışını cep telefonu kameralarıyla kayıt etti.

Üzerinde Mehmet Ali Ağcagül adına düzenlenmiş bir kimlik çıkan ceset, incelemelerin ardından İstinye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vira Haber