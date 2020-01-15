Riva Deresi için kentsel tasarım

Proje kapsamında derenin kolları üzerine 5 gölet yapılacak, mesire alanları, ekolojik tarım merkezleri, piknik alanları ve seyir terasları oluşturulacak. Derenin şuan ki halinin çevreyi büyük zarar verdiğini öne süren Beykoz Belediyesi, yapılacak olan 'Riva Kanal Projesi' ile bu çevre kirliğinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Dere yatakları kazılacak

Valiliğe sunulan proje tanıtım dosyasına göre projenin bedeli 63 milyon 231 bin 867 TL olarak hesaplandı. Tanıtım dosyasında daha sonra proje ile ilgili olarak özetle şu bilgilere yer verildi:

"Proje kapsamında yapılacak ıslah çalışmalarında Riva Deresi ve yan kollarında, gerekmesi halinde dere derivasyonu yapılacak ve dere yatakları iş makineleri ile düzenlenecektir. Proje içerisinde toplam 3 milyon 272 bin 992 metrekarelik alanda temalı park çalışması yapılacak ve 11 adet tekne park ve yanaşma alanı inşa edilecektir. Proje kapsamında dere ıslahı ve temalı park alanı olarak kullanılacak alanların büyük bir kısmı tapulu arsa ve tarım niteliğinde alanlar olup, geriye kalan kısmı ise hazine, çayır ve ormanlık alan niteliğinde alanlardır."

"Riva’yı yaşama tam açmak istiyorsunuz"

Tekne sürerek derede incelemelerde bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Riva Deresi’ndeyiz. Beykoz’dayız. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. İstanbul tarihi yarımadaya oldukça yakın bir yerde. Çok rahatlıkla 40-45 dakikaya gelebiliyoruz. Fakat sıkıntılarımızda var. Deremiz kirli. Çevredeki yerleşim yerlerinin atık suları Riva deremize akıtılıyor. 15 kilometre tekne ile burada ilerliyorsunuz. Karadeniz’den tekneye biniyorsunuz tekne ile içeriye kadar ilerliyorsunuz. Burasını biz yaşama tam açmak istiyorsunuz. Buradaki yaşamı daha renkli kılmak, daha hoş kılmak bölgede yaşayan insanları buradan yararlanması için başlattığımız bir projede finale geldik. İnşallah İstanbullular çok güzel bir mekana daha sahip olacaklar. Yeşili bol, bitki örtüsü, florası zengin, yürüyüş yollarının olduğu, bisiklet yollarının olduğu, fotoğraf çekilebilecek İstanbul’un merkezinde bir yer” dedi.

“Riva Kanal Projesinin' hayata geçirilmesi lazım”

Derenin şu anda kirliği olduğunu ve çevreye zarar verdiğinin altını çizen Aydın, “Atık sular halen dereye veriliyor. O kısmın İSKİ tarafından halledilmesi gerekiyor. Onun dışında kalan kısmı da DSİ ve Beykoz Belediyesi ile halledilmesi gerekiyor. Bu dönem biz bu kurumların katkısı ile burasını daha yaşanabilir hale getireceğiz. Riva bölgesinin özelliği hem yerleşim var hem de tarım var. Bitki örtüsü zengin. Buraya mahsus endemikler var. Dere yılda birkaç kez taşıyor. Dere çok kirli olduğu için buradaki tarım arazilerini kirletiyor. Burada tarım yapılamaz hale geliyor. Onun için kesinlikle 'Riva Kanal Projesi'nin' hayata geçirilmesi lazım. Doğal yaşamı korumak için, kent tarımını desteklemek için buradaki insanların yaşam kalitesini artırmak için Riva ıslah projesinin hayata geçirilmesi lazım” şeklinde konuştu.



Vira Haber