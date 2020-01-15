Hindistan gemilerde tek kullanımlık plastikleri yasaklanıyor

Hindistan Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGS), gemilerde tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanılmasını yasaklayan, 2019'un 05 No'lu yasanın uygulanması hakkında bir açıklama yayınladı. Hindistan limanlarına veya yerlerine gelen kargo gemileri, Ocak ayı sonuna kadar gemide tek kullanımlık plastik eşyaların bir envanterini çıkarmalı ve muhafaza etmelidir.

Yabancı bayraklı gemilerin Hint sularında tek kullanımlık plastik kullanmaları yasaklanırken, Hint bayraklı gemilerin bu tür ürünleri taşıması yasaktır. Başlangıçta 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmesi planlanan yasa, sanayi lobisine yanıt olarak ertelendi.

Revize edilmiş program kapsamında, gemi operatörlerinin bir gemide tek kullanımlık plastik ürünler envanterini çıkarmaları beklenmektedir. Hindistan limanlarına gelen kargo gemilerinin 31 Ocak 2020 tarihine kadar böyle bir envanter üretmiş olmaları gerekirken, yolcu gemileri için son tarih 31 Mart 2020'dir.

Listedeki ürünler, uygunluğu göstermek için dört 'aşamalı' kategoriden birine tahsis edilmelidir. Kargo gemileri için, envanter listesindeki maddelerin % 50'si 1 Nisan 2020'den, % 75'i 1 Temmuz 2020'den % 90'a ve 1 Ekim 2020'den % 90'a kadar yasaklanacaktır. Yolcu gemilerine, aşamanın her adımına uymaları için iki ay daha süre verilecektir.

Gemilerde taşınmasına muafiyet gösterilecek tek kullanımlık eşyalar ise şu şekilde:

Süt ve meyve suyu için kullanılan plastik kapaklı tetra pak kartonları,

Biyolojik olarak parçalanabilen plastikten ürünler,

Kargo ile ilgili eşyalar ve paketleme,

Kişisel koruyucu ekipman, tıbbi ekipman, hayat kurtarıcı cihazlar ve yangınla mücadele ekipmanı gibi temel ekipman; vb.

Mürettebat ve yolcuların kişisel eşyaları.

Vira Haber