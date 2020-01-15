Ocean Shearer satışa sunuldu

Canlı ihracat şirketi Wellard, şirketin en büyük hayvancılık gemisi MV Ocean Shearer'ı, şirketin finansmanını düzeltmek amacıyla 53 milyon ABD dolar karşılığında satışa sundu.

Gemi, Avustralya'dan Orta Doğu'ya en büyük koyun ihracatçılarından biri olan Kuveyt Hayvancılık Nakliye ve Ticaret Şirketi (KLTT) olarak ticaret yapan Kuwaiti şirketi Al Mawashi Limited tarafından satın alınabileceği söylendi.

Wellard CEO’su John Klepec geminin satışına Güney Afrika – Türkiye hattının aniden kapanması sonucu karar verdiklerini söyledi.

Vira Haber