Rus tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafesinde Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı. Kazada Türk balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarılırken kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları, Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Vira Haber