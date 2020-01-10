Rus tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı
Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Çarpışmada 3 balıkçı kurtarılırken, kaybolan 3 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafesinde Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı. Kazada Türk balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarılırken kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları, Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Vira Haber
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