Kuzey Star Shipyard’a bakanlıktan onay çıktı

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı :

İstanbul ili Tuzla ilçesi, Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi, No. 14 adres, 28 Pafta, 4649 Parsel mevkiindeki Kuzey Star Shipyard Denizcilik San. ve Tic. A. Ş tarafından yapılması planlanan yüzer havuz, kızak ve dolgu alanı ilavesi projesiyle ilgili olarak bakanlığımıza sunulan Proje Tanıtım Dosyası (PTD) incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 17’nci. Maddesi gereğince, yüzer havuz, kızak ve dolgu alanı ilavesi projesine Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

Ne yapılacak?

Bu onayla birlikte Kuzey Star Denizcilik’in Tuzla tersanenin mevcut olan üç adet kızaktan, 150 m x 30 m boyutlarındaki kızak 1’in ebatı 220 m x 33 m’ye çıkarılması planlanırken, iskele 2’in önünde yer alan 195,65 m x 39,6 m boyutlarındaki yüzer havuz 1’in yerine, 217,5 m x 43 m boyutlarındaki yüzer havuz 2 konulacak.

Aynı çerçevede, iskele 3’ün önünden alınan yüzer havuz 2’nin yerine ise 320 m x 80 m boyutlarındaki yeni bir yüzer havuz konuşlandırılırken, tersanenin deniz tarafına doğru imar planı sınırları dahilinde toplam bin 745 m2 alanda dolgu yapılacak.

Vira Haber