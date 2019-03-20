Gemi İhracatçıları, Yat İhracatçıları ve Yan Sanayi İhracatçılarını bir araya getiren Gemi ve Yat Sektör Çalıştayı, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından 16 Mart Cumartesi günü Tuzla'da gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank'ının genel müdürler ve daire başkanları düzeyinde, Deniz Ticaret Odası, GİSBİR ve GESAD'ın yönetim kurulu ve genel sekreter düzeyinde katılım sağladığı etkinlikte Türkiye'nin gemi ve yat ihracatının başlıca firmaları sektör sorunlarını tartışmak adına bir araya geldi. Sektörün en büyük ihracatçı firmalarının tamamına yakını çalıştaya katılım sağladı.

Çalıştay, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven'in konuşması ile başladı. Cem Seven konuşmasında "İhracatın önündeki sorunları tespit etmek ve bunu çözüme kavuşturmak için sektörün tüm alt gruplar halinde bir araya gelmesinden memnuniyet duyduklarından ve gün sonunda oluşacak çalışma raporunun sektör adına önemli bir yol haritası olacaktır” dedi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, "2018 yılında 157 firmamız toplam 990 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, "2018 yılında 157 firmamız toplam 990 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2019 yılına ise 2018 yılına kıyasla büyük bir artış göstererek başladık. İlk 2 ay itibarıyla geçtiğimiz yıla kıyasla ihracatımız yüzde 70'lik artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Piri Reis Üniversitesi'nde düzenlenen "Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektör Çalıştayı"nda, sektör profesyonelleri bir araya geldi.

Sektörün önde gelen gemi, yat ve yan sanayi ihracatçı firmaları ile sektörün ihracatının gelişmesine yönelik adımların tartışıldığı çalıştayda, sektörün 2023 İhracat Stratejisi doğrultusunda ihracat hedeflerine ulaşması, küresel rekabet gücünün artırılması ve sektörel faaliyetlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekenler tartışıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, sektörün ihracat ayağının sorunlarını alt gruplar halinde tanımlayarak, ihracatı gerçekleştiren firmalardan gelen öneriler ışığında bir sektör raporu oluşturmayı amaçladıklarını bildirdi.

Seven, şunları kaydetti:

"2018 yılında 157 firmamız toplam 990 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2019 yılına ise 2018 yılına kıyasla büyük bir artış göstererek başladık. İlk 2 ay itibarıyla geçtiğimiz yıla kıyasla ihracatımız yüzde 70'lik bir artış gösterdi. İnanıyorum ki 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefine bu yıl çok da zorlanmadan ulaşacağız. Oluşturacağımız sektör raporu, daha fazla ihracat yapabilmemiz için önemli bir yol haritası olacak."

Verilen bilgiye göre, çalıştay kapsamında tartışılan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili çalışma raporu ve yol haritası, Piri Reis Üniversitesi tarafından hazırlanarak Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından gelecek haftalarda ilgili makamlar ve sektör temsilcileri ile paylaşılacak.

Vira Haber