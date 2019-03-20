Bu gemide 2 bin araç cayır cayır yandı

İtalyan kargo gemisi Grande America yaklaşık 2 bin kadar lüks aracı Brezilya'ya taşımak için Atlas Okyanusu'nda yol alıyordu. Fransa kıyılarında 240 km açıkta ve 4 bin 500 metre bulunan gemide bulunan araçlardan 37'si son model Porsche'ydi. Fas'ın Kazablanka kentinden Brezilya'ya gitmek için yola çıkan gemi Fransa'nın Brest kenti açıklarında alev almaya ve batmaya başladı. Alman lüks otomotiv devi Porsche Brezilya'daki müşterileri için bir açıklama yayınladı ve geminin batması sebebiyle Atlas Okyanusu'nun derinliklerine gömülen 37 aracın tekrar üretileceğini söyledi.

Alman otomotiv devi Audi'nin de A3, A5, RS4, RS5 ve Q7 model arçları da yanan ve batan gemide bulunuyordu. Gemide görev yapan 27 mürettebatın 11 Mart günü kurtarıldığı rapor edildi. Fransız yetkililer dev kargo gemisinin batma sebebini, petrol sızıntısı sebebiyle patlak veren yangın olarak açıkladı. Batan gemideki 37 Porsche aracın Avrupa satış fiyatının en az 1 milyon 600 bin Türk lirası olduğu belirtildi.

Porshe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aracınızı taşıyan Grimaldi şirketinin gemisinin 12 Mart 2019 tarihinde yangın sebebiyle battığını duyurmaktan son derece üzüntü duyuyoruz. Bu sebeple GT2 RS aracınız teslim edilemeyecek. Bildiğiniz gibi Porsche 911 GT2 RS modelinin üretimini Şubat 2019 tarihinde durdurdu ve normal şartlar altında size bir başka araç vermemiz mümkün olamazdı. Fakat olayın gerçekleşme sebebi ve markamızın sadık ve çok değerli bir müşterisi olmanız sebebiyle Porsche GT2 RS'nin Almanya'da üretimine devam ettirme kararı aldı ve aracınız önümüzdeki nisan ayında üretilecek ve haziran ayında teslim edilecek"

911 GT2 RS modelinin yanı sıra Porsche 718 Caymans, Boxters ve Cayennes gibi lüks araçları da Atlas Okyanusu'nun dibini boyladı. 28 bin tonluk gemideki 27 mürettat Kraliyet Donanması tarafından 8 saat süren operasyonla kurtarıldı. 27 mürettabata ilk müdahale Fransa'nın Brest kentinde yapıldı ve yapılan tetkiklerde hiç kimsenin hayati şekilde yaralanmadığı tespit edildi. Okyanusa sızan 2 bin 200 ton petrolün temizlenmesi için çalışmalara başlandı.

Vira haber