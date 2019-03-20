Sanmar'a TundRA sınıfı escort römorkör siparişi

Kuzey Baltık Denizi bölgesinde onlarca yıllık tecrübesi ile römorkörcülük ve kurtarma hizmeti veren bu aile şirketi, 67 ton çekme gücüne sahip 2 adet ICE CLASS ASD römorkörün inşaası için Sanmar Tersaneleri ile anlaştı.

Bu iki yeni tekne, 31.50 metre tam boya karşılık 12 metre genişliği ve 5.60 metre operasyonel su çekimi ile, dizaynerin rüştünü ispat etmiş olan TundRA serisi dizaynının var olan temelleri üzerine tasarlandı. Tekne sevk sistemi, herbiri 1600 devir/saatte 2000 kW güç üreten 2 adet Caterpillar 3512C ana makine ile CP pervaneli 2.6 metre çapında US 255 P30 model Rolls-Royce pervanelerin kombinasyonundan oluşmaktadır. Teknenin elektrik ihtiyacı ise yine her biri 118kW elektrik enerjisi üreten Caterpillar C7.1 model jeneratörler ile sağlanacaktır.

Bu yeni römorkörler özelliklle kış sezonunda kalın buz tabakaları ile kaplı Bothnia Körfezi’nin kuzey kısmı ve Baltık Denizi’nde bütün bir yıl boyunca kesintisiz hizmet verebilmek üzere özel olarak dizayn edildi. Yine bu römorkörler buz kırma ve buz yönetimi, römorkörcülük, eskort hizmeti ve açık deniz çeki hizmeti gibi operasyonları gerçekleştirebilecek olan çok amaçlı tekneler olarak inşa edilecekler.

Bu tekneler çok etkili buz kırma gücünün yanı sıra, ağır hava şartlarına dayanıklılık ile açık denizde yüksek serbest hıza sahip olma özelliklerini de dengeli bir biçimde bünyesinde bulundurmaktadır. Tüm bu üstün özelliklerin bir teknede toplanması, tekne formu dizayn edilirken titizlikle yürütülen araştırmalara ve analizlere dayanmaktadır.

Vira Haber