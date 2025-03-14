Kuzey Star Tersanesi’nden Eylemler Hakkında Açıklama

Açıklamada, ÇNR Denizcilik’in tahsilat süreçlerinde yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle çalışanlarının maaşlarının ödenmediği belirtilirken, Kuzey Star Tersanesi’nin işçilerin mağduriyetini gidermek amacıyla ödeme yaptığı vurgulandı.

Tersaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Star Tersanesi'nin önünde gerçekleşen eylemlere ilişkin olarak, söz konusu işçilerin ÇNR isimli firmanın personeli olduğu ve bu firmanın Kuzey Star gibi birçok başka tersane ve armatör firmaya da hizmet verdiği bilinmektedir. Son dönemde, ÇNR Denizcilik'in tahsilat süreçlerinde yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı tüm denizcilik kamuoyunca malumdur.

Bu süreçte, söz konusu firmanın tersanemizden herhangi bir alacağı bulunmamasına rağmen, geçmiş dönemlerde finansal destek sağlanarak kendilerine yardımcı olunmuştur. Buna rağmen, ÇNR Denizcilik bünyesinde çalışan personelin Ocak 2025 maaşları ödenmemiştir. Mübarek Ramazan ayında işçilerin evlerine maaş ve ekmek götürmesi gerektiği inancına sahip olan Kuzey Star Tersanesi, işçilerle herhangi bir borç ilişkisi olmamasına ve kendi personeli olmamalarına rağmen, iyi niyetli bir şekilde çalışanların mağduriyetini gidermek amacıyla gerekli ödemeyi yapmış ve bu personellerin mağduriyetini gidermeye çalışmıştır.

Söz konusu çalışanlar, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini de tarafımıza iletmiş olup, tarafımızca kendilerine bu süreçte yasal yolları takip etmeleri gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca söz konusu işçilerin Kuzey Star personeli olmamaları sebebiyle iddia edilen alacak kalemleri ve dayanakları hakkında şirketimizin bilgi sahibi olmadığını vurgulamak isteriz.

Tüm iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen, 13 Mart 2025 tarihinde saat 05:10 sularında, bahsi geçen ÇNR firmasının dört çalışanı, tersanemiz güvenliğini cebren etkisiz hale getirerek tersane sahasına izinsiz şekilde giriş yapmış, tersanede bulunan vincin üzerine çıkarak işgal etmişlerdir.

Bu durum ilgili güvenlik birimlerine derhal bildirilmiş olup, konuya ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır.

Tekrar belirtmekte fayda vardır ki, söz konusu çalışanların hiçbiri Kuzey Star'ın personeli değildir, Kuzey Star ile hiçbir alacak ilişkisi bulunmamaktadır. Kuzey Star'ın hiçbir çalışanına borcu bulunmamaktadır.

Basın ve sosyal medyada şirketimiz hakkında asılsız iddialarda bulunan ve itibarımızı zedelemeye yönelik girişimlerle bu haksız sürece destek veren tüm kişi ve kurumlar hakkında yasal haklarımız kapsamında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Şirket, hukuki süreçlerin başlatıldığını ve iddialara karşı yasal haklarını kullanacağını belirtti.