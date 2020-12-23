Liberya, 2020’nin En Hızlı Büyüyen Bayrak Devleti Oldu

2018 yılı sonlarında Liberya, dünyanın en büyük ikinci bayrak devleti olmuştu. O günden beri iki yıldır filo büyümesinde dünya liderliğini üstlenmiştir.

Clarkson’ın 2020 Aralık ayı ortalarından itibaren Dünya Filo Monitörüne göre Liberya, Ocak 2020’den bu yana %8.06 ve 13.8 Milyon Gross ton ile büyüyerek diğer tüm açık sicilleri geride bıraktı Bu rakamlar aynı zamanda dünyanın önde gelen denizcilik marketlerine de yansımaktadır. Özellikle Liberya bayrağı Yunanistan ( burada aynı zamanda Yunan armatörler tarafından en fazla tercih edilen bayraktır), Japonya, Çin, Singapur ve Amerika da en hızlı büyüyen bayrak devletidir.

Liberya Uluslar Arası Gemi ve Şirket Tescili (LISCR)’nin COO’su Alfonso Castillero şirketi hakkında; “Liberya’nın dünyada lider bayrak devleti olarak pozisyonunu belirlemesini sağlayan bütün global takımımızın sıkı çalışmalarıyla gurur duyuyorum” diyerek şunları ekledi:

“Büyümeyi sadece var olan müşterilerimizle değil, aynı zamanda daha önce başka bayrak devletleriyle çalışıp, şimdi bizi piyasa lideri hizmetimiz ve masraf tasarrufumuz için tercih eden denizcilikte en büyük firmaları da aramıza katarak gerçekleştirdik.”

“Bu büyüme, sadece büyüme hatırına bir büyüme değildir. Filomuzu dünya çapında en yüksek performansa sahip, en kaliteli armatör ve işletme şirketlerini katarak büyüttük. Bu yeni artmış tonaja rağmen, ana MOU bölgelerinde tutuklanmaları azalttık. Örneğin Amerika’da %68’lik bir azalma görüp, Paris MOU’da bayrak performansı olarak üst sıralara tırmandık. Bu tabii güvenlik, performans, çevresel yönetim’e odaklanmak isteyen market liderleri ile birlikte sorumlu bir büyümedir.

Armatörlerin var olan bayrak devletlerini değiştirme istemlerinden dolayı bayrak transferi tonajı, Liberya’nın 2020 yılındaki büyümesinin %60’ını kapsamıştır.

COVID-19’un getirdiği zorluklara rağmen Liberya, süreçlerini ve prosedürlerini bu döneme adapte edebilmeyi çok iyi başardı. Geliştirilmiş bir tescil programı oluşturdu, uzaktan tescil , uzaktan ipotek kaydı ve uzaktan kapanış işlemlerini başlatan ilk bayrak devleti oldu buna ilaveten de uzaktan gemi denetimini tanımlayan ilk bayrak devleti oldu. Bunların hepsi personelin ve operatörlerin güvenliği ile, operasyon alanında hiçbir değişiklik yapılmadan tamamlandı.

Liberya, mürettebat değişikliği krizine zamanında ve pratik çözümleri savunan lider ses olmuştur ve olmaya da devam edecektir."

Vira Haber