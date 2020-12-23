Cumhuriyet Tarihinin En Derin Sonar Görüntüleme Operasyonu İcra Edildi
Deniz Kuvvetleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi.
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Deniz Kuvvetleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi. Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkânına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz’de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı.
Vira Haber
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Etiketler : tcb orkinos, akdeniz, sonar görüntüleme
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