Liberya Bayrağı doğalgazda da iddialı olacak

Deniz taşımacılığında en hızlı büyüyen bayrak olan Liberya; Offshore ve Gaz Teknolojileri Departmanı’nı kurdu. Bu girişimle 2018’de ciddi şekilde büyüyen Liberya bayrağının offshore ve doğalgaz sektöründe daha da güçlenmesi bekleniyor.

Offshore alanında lider bayraklardan olan Liberya, oluşturduğu ABD merkezli OffShore ve Gaz Teknolojileri Departmanıyla ticari ve teknik anlamda tüm birikimiyle üyelerine destek verecek.

Bu departmanın başındaki Kaptan Stephen Bomgardner, endüstriyel denizcilik ve sondaj teknolojileri konusunda tecrübeli bir isim.

Liberya Bayrağı Uluslararası Denizcilik Şirketi’nin Amerika’daki CCO’su Alfonso Castillero yaptığı açıklamada Liberya bayrağının Offshore’a girmesinin iki sebebinin olduğunu söyledi. Castillero, sondaj gemilerinden yapılan taleplerin artması ve offshore alanındaki tecrübelerini ilerleterek, bu yöndeki taleplere daha rahat cevap verebilmenin kararda etkili olduğunu söyledi.

Castillero ayrıca yüzde 9.8 gibi yüksek bir büyüme yakalayan Liberya bayrağının 2018’in ilk yarısında en yakın rakibinin üç katından daha fazla büyüdüğünü söyledi.

Virahaber.com