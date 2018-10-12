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  3. Yat limanındaki 8 tekne cayır cayır yandı
Yat limanındaki 8 tekne cayır cayır yandı

Yat limanındaki 8 tekne cayır cayır yandı

Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Kressbronn'daki yat limanında bulunan sekiz tekne yandı.

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Gece yarısı alevlerin yükseldiği yat limanında bağlı bulunan bir teknede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tekneyi saran alevler diğer teknelere de sıçradı ve 8 tekne kullanılamaz hale geldi.

Polis yangının gece yarısı bir teknede çıktığını ve kısa sürede diğer teknelere sıçradığını açıkladı. Yangında meydana gelen zararın ise yarım milyon euronun üzerinde olduğu belirtildi.

 Polis olayın kundaklama olup olmadığını araştırıyor.

Vira Haber

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