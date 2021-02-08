Libya Açıklarında Seyir Yapacak Gemiler İçin Uyarı

KOSDER'den yapılan açıklama şu şekilde:

Üye firmalarımızdan Regency Ship Management’a ait Panama bayraklı MV ELSE gemisi, 02 Şubat 2021 Salı günü Tunus'un Gabes Limanı'ndan Mısır'ın Abu QIR Limanı'na doğru seyir halindeyken, Libya’nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter’e bağlı silahlı askeri güçler tarafından alıkonulmuş, yapılan müzakereler sonucunda 04 Şubat 2021 Perşembe günü salıverilmişti. Yaşanan bu olumsuz tecrübenin tekrar etmemesi adına armatörlerimizin gemilerini, söz konusu bölgenin en az 100 deniz mili açığında seyir yaptırmalarını ve bu çerçevede gemi kaptanlarına gerekli ikazların yapılmasını Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği olarak şiddetle tavsiye eder, başta gemi personelleri olmak üzere Regency Ship Management’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği

Vira Haber