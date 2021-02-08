Kanada Kruvaziyer Seferlerini 2022'ye Kadar Yasakladı!

Hükümet, bu önlemin, Kanada sularında devam eden kruvaziyer gemilerinin sağlık sistemi için oluşturduğu riske tepki olarak alındığını belirtti.

Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra; "Kanadalılar COVID-19'un yayılmasını azaltmak için üzerlerine düşeni yapmaya devam ederken, hükümetimiz Kanada'nın ulaşım sisteminin güvenli kalmasını sağlamak için çalışmaya devam ediyor. Gezi gemilerine ve gezi teknelerine yönelik geçici yasaklar, topluluklarımız arasında en savunmasız olanları korumaya devam etmek ve sağlık sistemlerimizi zorlamaktan kaçınmak için gereklidir. Yapılacak en doğru ve sorumlu şey budur.'' ifadelerini kullandı.

Kanada, 28 Şubat 2022 tarihine kadar Kanada sularında eğlence tekneleri ile Kanada Arktik sularından gelen yolcu gemilerinin faaliyet göstermesini engelleyen iki yasak açıkladı. Bu yasak doğrultusunda 100'den fazla yolcu taşıyan kurvaziyer gemilerinin Kanada sularına girmesi yasaklanmış oldu. Bu yasak Alaska kruvaziyer sezonunu etkileyeceği gibi New England/Canada olarak bilinen Doğu kıyısı rotalarını da durduracak. Kanada, büyük yolcu gemilerine yönelik ilk yasağını 2020 Mart ayı ortalarında başlatmış ve daha sonra 28 Şubat 2021'e kadar uzatmıştı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, "Bu yasaklar yürürlükteyken, halk sağlığı yetkilileri, aşı uygulaması ve yeni COVID-19 varyantları dahil olmak üzere en acil konulara odaklanmaya devam edebilecek. COVID-19'un yayılmasını sınırlamak için Kanada Hükümeti, Kanada vatandaşlarına ve daimi ikamet edenlere, bir sonraki duyuruya kadar Kanada dışındaki kruvaziyer gemilerinde de seyahat etmemelerini tavsiye ediyor.'' ifadeleri kullanıldı.

Yolcu gemisi yasağına ek olarak Kanada, Nunatsiavut, Nunavik ve Labrador Sahili de dahil olmak üzere 12'den fazla kişiyi taşıyan gezi teknelerinin de Arktik kıyısındaki sulara girmesini yasaklıyor.

Feribotlar ve deniz taksileri gibi temel yolcu gemileri ile 100 veya daha az kişi taşıyan küçük yolcu gemilerinin yasağa dahil olmadığı belirtildi.

Kanada Hükümeti açıklamayı yaparken durumu değerlendirmeye devam edeceğini ayrıca bildirdi. COVID-19 salgını bu faaliyetlerin yeniden başlamasına izin verecek düzeyde azalırsa, Ulaştırma Bakanının tüm yasakları iptal etme yetkisi olacak.

Vira Haber