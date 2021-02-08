Libya’da Alıkoyulan MV ELSE Gemisi Hakkında Açıklama!

Libya'nın 30 mil açıklarında Hafter güçlerinin el koyduğu Panama bayraklı Else isimli Türk gemisinin sahibi Regency Ship Management tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Regency Ship Management tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde;

''Filomuza ait MV ELSE adlı Panama bayraklı gemimiz, 02 Şubat 2021 Salı günü Saat:15.00 sularında Libya’nın doğusundaki lideri General Halife Hafter’e bağlı silahlı askeri güçler tarafından, 30 mil açıkta alıkonularak Ras el Hilal Limanı’na demirletilmiştir.

Gemimizde; 7’si Türk, 1 Azeri ve 1 Ukraynalı olmak üzere 9 mürettebat bulunmakta olup, üzerinde Tunus limanından yüklediği MCP yükü ile Mısır limanına doğru hareket halindeyken meydana gelen bu olayda, gemimizle iletişimimiz güç olsa da başta gemi personelinin sağlık durumları ve güvenliği hakkında bilgi akışı sağlanmaya çalışılmıştır.

Olayın tarafımıza bildirilmesinden itibaren, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası ile iletişime geçilerek, kendilerinden alınan talimatlar doğrultusunda ve yapılan müzakereler sonucunda gemimizin salıverilmesi sağlanmış olup, gemimiz 04 Şubat 2021 Perşembe günü öğle saatlerinde güvenli bir şekilde Ras el Hilal Limanı’ndan hareket ettirilmiştir.

Şirketimiz ve tüm gemi personelimiz adına, olayın oluş anından, geminin emniyetli bir şekilde kalkışına kadar tüm imkanları ve soğukkanlılıklarıyla desteklerini esirgemeyen T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, T.C. Dışişleri Bakanlığı’na, İMEAK Deniz Ticaret Odası’na ve Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’ne teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Regency Ship Management''

Vira Haber