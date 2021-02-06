Sualtının Şövalyesi Haluk Cecan Anılacak

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu’nun SUFOD (Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği) desteğiyle düzenleyeceği sanal konferansta dalış ve çalışma arkadaşları Cecan’ın Türkiye denizleri için gösterdiği çabayı anlatmaya çalışacak. Türkiye’de ki ilk köpekbalığı maketini yaparak denizin dişleri bu canlıların korunması gerektiğini vurgulayan, çok konuşulan ama hiç tasvir edilemeyen Van Gölü canavarı için yüzer bir model yaparak video çeken, derinlerde orkestra kurarak müzik yapan, regülatörden aldığı hava ile Tenten gibi dedektiflik yapan hatta mitolojik kahramanları suyun altında canlandıran Haluk Cecan haklı ününü halen koruyor. Eski teknolojiye rağmen yeri doldurulamayan eserler bıraktığı için Türk sualtı dünyasının unutulmazı olan Haluk Cecan’ın en büyük hayali bir sualtı müzesi kurulmasıydı.

Haluk Cecan, Kadıköy-Moda sahilinde sualtıyla tanıştığında henüz 14 yaşındaydı ve takvimler 1961 yılını işaret ediyordu. Çocukluk yaşta büyülü dünyasına kapıldığı derinliklerin peşinden gitmek için ömrünü adayan Haluk Cecan, TRT’nin tek kanallı döneminde açık ara en çok izlenen belgeselleri izleyenlere sundu. Türkiye denizlerinin eşsiz güzelliğini kanıtlayan çekimleri, zamanının çok ilerisinde kurgulanan teknikleriyle Türk insanına Türk deniz belgeseli izleten Cecan; Ada ile kendi kendine yeten ada insanlarını, Seyir Günlüğü ile deniz biyolojisinin ne kadar değerli olduğunu, Denizin Dişleri ile vahşeti çağrıştıran ama besin zincirinin vazgeçilmez parçası köpekbalıklarını anlattı. Calipso’dan Kalan Hatıralar ile Kaptan Couestou’nun izinden gitti, Mahşerin Atlıları ile sualtında tiyatro yapılacağını kanıtladı. Sualtına yeri doldurulmayacak iz bırakan Haluk Cecan, 8 Şubat 2007 tarihinde akciğer zarı kanserine yenilmişti.

Haluk Cecan ölümünün 14’üncü yılında sualtında unutulan değerleri hatırlatmak için mücadele eden Derinlere Saygı Dalış Topluluğu tarafından anılacak. Sualtının büyüleyici dünyasının güzelliklerini sunmak ve denizleri sevdirmek için kurulan Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği’nin de büyük desteğiyle düzenlenecek etkinlikte Haluk Cecan’ın yakın mesai arkadaşları, birlikte dalış yaptığı dalgıçlar ve teknik ekibinin yanında hayatında iz bıraktığı arkadaşları söz alacak. Zoom üzerinden yapılacak etkinlik Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Cemil Şen’in konuşmasıyla başlayacak. Cecan’ı Metin Karadağ tanıtırken sualtı camiası için önemini vurgulayacak. Daha sonra gazeteci Gökhan Karakaş, Dr. Tolga Taymaz söz alacak. Cecan ile belgesel çeken Levent Çelmen, Selman Kahraman, Güngör Muhtaroğlu ve Ateş Evirgen ise yıllar boyunca yaşadıkları anıları anlatacak. Zoom üzerinden gerçekleşecek program 7 Şubat 2021 Pazar akşamı saat 21.00’da başlayacak.

HALUK CECAN KİMDİR?

1946 İstanbul doğumlu. İlköğrenimini Kalamış İlkokulu, ortaöğrenimini Işık Lisesi ve Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. İlk fotoğraf ve 8mm. film çalışmalarına 1958 yılında başladı. İlk sualtı film çalışmasını 1964 yılında yaptı. Sualtı kamera kabinleri yapımı 1975’e kadar devam etti. 1975’te İtalya’dan 8mm.’lik sualtı kamera kabini getirdi.

1982’de İstanbul Balıkadamlar Kulübü 2. Başkanlığına seçildi. 1984’ten itibaren video kameralara kabin imal etmeye başladı. 1988’de T.R.T. için ilk Türk sualtı belgeselinin çekimlerini gerçekleştirdi. 1982 yılında ilk sualtı film ödülünü aldı. 1990’dan itibaren de dünya ve uluslararası festivallerde onlarca ödül aldı. 1990 yılından itibaren ilk orta lise ve üniversitelerde, sualtı kulüplerinde, Lions kulüplerinde, çeşitli kuruluşlarda sualtı belgeselciliği konusunda konferans, panel ve film gösterimlerine katıldı.

İ.T.Ü. Sualtı sporları Kulübü Film Fotoğraf bölümünü yönetmektedir. Sualtı film fotoğraf eğitimi için öğrencilere konferans ve film gösterileri yaptı.

İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, O.D.T.Ü., Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Fransız Kültür Merkezinde sualtı filmciliği ve belgeselcilik konularında çeşitli dönemlerde konferanslar verdi ve belgesel film gösterileri yaptı.

1987 yılından itibaren çeşitli dergilerde sualtı filmciliği, fotoğrafçılığı ve belgeselcilik konularında makaleleri ve yazıları yayımlandı.

Kaynak: Deniz Kartalı