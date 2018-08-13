Liman Başkanı lojmanda ölü bulundu

Bandırma'da bir yılı aşkın süredir Liman Başkanı olarak göre yapan Bahadır Ay bu sabah kendisine ulaşamayan çalışanları tarafından kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Balıkesir Bandırma’da eşinin İstanbul’da okuyan kızının yanına gitmesi nedeniyle tek başına kalan Liman Başkanı Bahadır Ay’a telefon ile ulaşamayan çalışanları, merak edip kaldığı lojmana gitti.

KAPIYI AÇMAYINCA POLİSE HABER VERDİLER

Çalışanlar, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca bu kez polise haber verdi . Savcılıktan alınan izin ile eve giren polisler 1 çocuk babası Bahadır Ay'ın cansız bedeni ile karşılaştılar. Daha öncede iki kez kalp krizi geçiren Bahadır Ay'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Vira Haber