Olympos Regatta'nın galibi 'Eker 40' oldu

10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen yarışlar Moda-Tirilye, Tirilye - koyiçi ve Tirilye-Moda olmak üzere üç etaptan oluştu.

Yarışın ilk etabında 2 saat 29 dakika ile 6 yılın hız rekoru kırıldı. Yarış sonunda "Eker 40" takımı Olympos Regatta'nın galibi oldu.

TAYK tarafından Eker ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ile Moda Deniz Kulübü işbirliğinde hayata geçen "TAYK-Eker Olympos Regatta", Moda Deniz Kulübü önünden 28 yelken takımının katılımıyla start aldı.

Bu yıl 6.sı yapılan TAYK-Eker Olympos Regatta, mevsim şartlarına göre alışılmışın dışında sert bir rüzgar ile start aldı. Öncü tekne Orient Expres, ortalama 20 mil hız yaptığı yarışı 2 saat 29 dakikada tamamlayarak, hız rekorunun da sahibi oldu. Yarışın ilk etebı, IBS 40 plus yatının 4 saat 49 dakika yaptığı finish ile tamamlandı.

Geceyi Tirilye'de istirahat ederek ve hasar gören yelkenleri tamir ederek geçiren ekipler 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Tirilye'de yapılan koyiçi yarışı için öğle saatlerinde teknelerine geldiler. Yarış saat 14:00'te bir gün öncesine benzer hava şartları ile başladı. Olympos Regatta'nın 2. etabı 1 saat 34 dakikada tamamlandı.

YELKENCİLER BİR KEZ DAHA TİRİLYE'DE BULUŞTU

Yarışın 1. ve 2. etap ödülleri ile Marmara'yı en hızlı geçen yat ödülü, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Saat 17:30'da Tirilye yat limanında düzenlenen ödül töreninde verildi. Tören sonrası, Eker sponsorluğunda düzenlenen mangal partisinde yelkenciler yorgunluk attılar.

3. ETAP HAFİF BİR HAVADA GERÇEKLEŞTİ

TAYK-Eker Olympos Regatta, 12 Ağustos 2018 Pazar günü saat 10:45'de Tirilye'den verilen ve Moda Deniz Kulübü önünde biten 3. ve son etap ile tamamlandı. Yarışın 3. etabı ilk iki güne nazaran hafif bir havada gerçekleşti. Bozburun'dan sonra hava 2-3 saat düşünce tekneler yan yana seyir halinde yarıştılar. Yarışın 3. etabını, düzeltilmiş zamanda Borusan birinci olarak bitirdi. Eker 40" ise yarışı 6 saat 55 dakikada bitirdi.

Genel klasmanda Vakkaroma ile aynı puanda olmalarına rağmen Tirilye - Koyiçi yarışlarında birinci olduğu için "Eker 40" takımı Olympos Regatta'nın galibi oldu. Eker 40'ın kaptanı Ahmet Eker, "Bu altıncısını düzenledik. 28 tekne katıldı. Bizde yeni teknemizle katılıyoruz. Yarışımız çok güzel başladı. İstanbul'dan gelirken çok sert bir hava vardı. Normalde tekneler Gemlik Körfezi'ne girdikleri zaman hava hafiflediği için kalıyorlardı. Ama bu defa sert bir hava ile Tirilye'ye geldik. Neredeyse tüm tekneler rekor sürede Tirilye'ye girdiler. Çok iyi bir performans gösterdik ve yarışı kazandık" dedi.

Vira Haber