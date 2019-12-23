Liman-İş’te usulsüzlük iddiası!

Türkiye’deki toplu sözleşme yetkisi olan 55 sendikadan biri olan ve 16 numaralı Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, liman, ardiye ve antrepoculuk iş kolunda faaliyeti gösteren Liman-İş Sendikası’nın, DP World Limanı’nda örgütlenme faaliyeti sırasında Türkiye’de örneği görülmemiş bir usulsüzlüğe, hukuksuzluğa başvurduğu iddia edildi.

İŞÇİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Kocaeli Körfez DP World Limanı’nda çalışan 130 işçinin Körfez Adliyesi’ne giderek şikayetçi olmaları ile ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; Liman-İş Sendikası tarafından üç uzman ekibin DP World Limanına gönderildiği ve bu üç uzman ekibin işyerinde çalışan işçilerin TC. kimlik numaralarından PTT kanalından kendi adamlarıyla işçilerin rızası dışında ve haberleri olmadan e-devlet şifresi alarak sendikaya üye yaptıkları öğrenildi. Şimdi Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı bu sahtecilik ve usulsüzlüğün nasıl yapıldığını araştırıyor.

SAHTE TELEFON VE KART KULLANILMIŞ...

Bazı işçiler ve yetkililer, bu işlemin yapılabilmesi için, önce TC kimlik numaralarının elde edilmesi, daha sonra da bir postaneden yeni e- devlet şifrelerinin bir şekilde alınması gerektiğinin, sadece bu yetmeyerek, yine e-devlete girilerek üyelik esnasında sisteme tanımlanan bir telefona gelen şifre girilerek üyelik işleminin tamamlanması gerektiğini söylüyor. Bunun yapılabilmesi için önce bir şekilde işçilerin isimleri ve TC’lerinin olduğu listenin temin edilmesi, sonra da bir postaneden e-devlet şifrelerinin temin edilmesi ve kullan at telefon ve patates hat diye tabir edilen telefon kartının temini gerektiği söyleniyor. İşçilerin ve yetkililerin bu iddiası doğru ise organize bir sahteciliğin ve usulsüzlüğün odağında bu işten nemalanan Liman-İş Sendikası’nın olduğu ifade ediliyor. Burada Liman-İş Sendikası’nın işyerinde çalışan yaklaşık 300 kişinin yarıdan fazlasını bu şekilde üye yapıldığı iddia ediliyor.

İSKENDERUN LİMANI’NDA DA AYNISI

İddialar odur ki; İskenderun Assan Limanı’nda da aynı yoldan işçiler üye yapılarak yetki alındığı, yine bazı işçilerin rızaları dışında zorla üyelik yapıldığı için adliyeye giderek şikayetçi olduğu ifade edildi. İddiaların doğru çıkması halinde sendika yönetimi ile ilgili nasıl bir yaptırımın uygulanacağı merak konusu.

Kaynak: Gündem Kocaeli

Vira Haber