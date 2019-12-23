Şarköy açıklarında köpek balığı yakalandı
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde balıkçılık yapan Sami Küçük, Marmara Denizi’nde yakalanan 120 kilogram ağırlığındaki dev köpek balığını tezgahında sergiledi. Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki köpek balığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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Lüleburgaz’da yaşayan balıkçı Sami Küçük, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında yakalanan 3.5 metre uzunluğunda, 120 kilogram ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığını balık tezgahında sergiledi.
Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki dev köpek balığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, Küçük, her yıl balıkçı ağlarına köpek balığı takıldıkça tezgahında sergilediğini söyledi. Küçük, köpek balığının kansere ve birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, “Ben her yıl köpek balığı yakalandıkça Lüleburgazlıların görmesi ve kansere faydalı olmasından dolayı bu cinsi getirmeye çalışıyorum” dedi.
Vira Haber
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