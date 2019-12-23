Şarköy açıklarında köpek balığı yakalandı

Lüleburgaz’da yaşayan balıkçı Sami Küçük, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında yakalanan 3.5 metre uzunluğunda, 120 kilogram ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığını balık tezgahında sergiledi.

Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki dev köpek balığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, Küçük, her yıl balıkçı ağlarına köpek balığı takıldıkça tezgahında sergilediğini söyledi. Küçük, köpek balığının kansere ve birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, “Ben her yıl köpek balığı yakalandıkça Lüleburgazlıların görmesi ve kansere faydalı olmasından dolayı bu cinsi getirmeye çalışıyorum” dedi.

Vira Haber