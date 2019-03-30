Liman taşımacılığı yapan 65 firmaya soruşturma

Rekabet Kurumu Başkanlığı, İzmir’de taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firmaya soruşturma açtı. Kurul verdiği kararla, İzmir merkez ve çevre ilçelerinde yer alan limanlara ya da limanlardan karayoluyla konteyner taşımacılığı yapan rmaları yat tespiti konusunda inceleyecek. Soruşturmada 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediği denetlenecek.

Soruşturmaya tabi tutulacak firmaların listesi:

Serhat Lojistik Güm. Nak. Tic. Ltd. Şti.

Pantrans Ulus. Taş. Ltd. Şti.

Öztürk Kırşehir Nak. Ltd. Şti.

Yanardağ Lojistik A.Ş.

Seçkinler Loj. Nak. Tic. Ltd. Şti.

Çardak Kardeşler Nak. Tic. Ltd. Şti.

Arma Grup Lojistik Tic. Ltd. Şti.

Karataş Grup A.Ş.

Ulupınar Nakliyat ve Orman Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.

Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği (EKONDER) ADAD Ulus. Taş. Den. Ve Tic. Ltd. Şti.

Ahmet Parmaksızoğlu Aksu Nakliyat Özlem Aksu Anakaya İnşaat Nakliyat Otomotiv Gıda Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti.

Arkas Lojistik A.Ş.

Arslan Nakliyat San ve Tic. A.Ş.,

Atlas Yurtiçi Yurtdışı Taş. Kont. Dep. Hiz. ve Pet. Ür. Tic. Ltd. Şti.

Balakar Konteyner ve Taşımacılık Ltd. Şti.

Birlik Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Borkont Taşımacılık ve Ticaret Ltd. Şti.

Cansur Taşımacılık Lojistik Petrol Ürünleri Turizm Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.

Ceyhan Kardeşler Nakliyat Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd Şti.

Çetbay Taşımacılık Medikal Gıda Turizm İnşaat Otomotiv Proje Danışmanlığı San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çimen Nakliyat İsmail Çimen, Damper Taşımacılık İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.

Deniz Nakliyat Memet Karabakan, Denlog Uluslararası Taş. Tic Ltd. Şti.

Diba Nak. İnş. Temiz. Hiz. Rek. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Doztaş Turizm Petrol Ürünleri Taşımacılık Seyahat Ticaret Ltd. Şti.

Edip Akgül Ege Ekspres Ulus. Taş. Hizm. Tic.Ltd. Şti.

Ege Söylemezler İnş. Taş. Loj. Gıd. Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

Ekinci Ulaştırma İlaçlama Nakliyat Petrol Ürünleri Turizm Ticaret ve San. A.Ş. ve EKC Lojistik Ltd. Şti.’den Oluşan Ekonomik Bütünlük,

Ekşioğlu Nakliyat ve Ticaret Serkan Ekşi, Eysel Lojistik A.Ş.

Fidanlar Uluslararası Taşımacılık Turizm ve San. Tic. Ltd. Şti.

Genç Çelik Lojistik İnşaat Taşımacılık Tahmil Tahliye İşleri San. Tic. Ltd. Şti.

Gönültaş Nakliyat Lojistik Tamir Bakım Ltd. Şti.

Gültekin Lojistik Taşımacılık Ticaret A.Ş.

Günaydın Loj. Ulus. Taş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Güriş Loj. Dep. Dağ. Taş. Hiz. Ltd. Şti.

Hernak Nakliyat Hafriyat Taahhüt Tic. San. Ltd. Şti.

HLY Taşımacılık Otom. Tar. ve Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.

Hüseyin Yıldız, İsmail Kaya Nakliyat Taah. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İzgi Nakliyat ve Tur. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

Kayabaşı Nakliyat İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

KC Loj. ve Nakl. Hiz. İnş. San. Tic. A.Ş.

Kol Nakliyat Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mehmet Koç Mesut İnşaat Taahhüt Madencilik Petrol San Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Nur Nakliyat Kıyasettin Yılmaz Özaytekin Nakliyat Süleyman Özaytekin Özsoylu Nak. Ltd. Şti.

Sibel Semiz Nakliyat Tokyürek Lojistik Hizmetleri ve Uluslararası Nakliyat Tic. Ltd. Şti. Toptaş Nak. Tic. Ltd. Şti.

Ün-Ka Nakliyat Lojistik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Viya Liman Hizmetleri ve Taşımacılık Ümit Kaya Yaparoğlu Lojistik A.Ş.

Yesnak Lojistik Tic. A.Ş.

Yılmaz Kardeşler Uluslararası Lojistik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Yılmazlar Petrol Ürünleri Nakliyat Taş. İnş. Teks. Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti.

Yorulmazoğlu Nakliyat Taahhüt Turizm Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti.

YPR Lojistik Yasin Yaparoğlu

SEKTÖR ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİYOR

Nakliye ve lojistik sektörünün artan yakıt ve kapanan iş yerleri nedeniyle sıkıntıda olduğu ve bu soruşturmanın da bir darbe niteliği taşıdığı aktarıldı.

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