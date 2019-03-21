Brezilya PHM Atlantico'yu modernize edecek

Birleşik Krallık yayın organı Jane’s göre, Brezilya Deniz Kuvvetleri, PHM Atlantico (A140) ( Daha önce HMS Ocean) çok amaçlı helikopter taşıyıcısını geliştirmek ve yeni sistemler kurmak için çalışmalara başladı.

Değiştirme, kurulum veya modernizasyon için göz önünde bulundurulan bileşenler arasında navigasyon ve hassas yaklaşım radar sistemleri, komutan kullanımı için operasyonel düzeyde bir komut ve kontrol sistemi ve gemide mevcut dört adet 30 mm DS30M Mk2 uzaktan kumandalı silah istasyonu tamamlamak üzere yeni bir öz savunma sistemi yer alıyor.

21 bin 578 ton ağırlık, 203.43 m uzunluktaki gemi 19 Şubat 2018'de Birleşik Krallık’tan yaklaşık 84 milyon GBP (2019 döneminde 111 milyon ABD Doları) bedelle satın alınmıştı.

Benzer görevler için kendi gemisi TCG Anadolu LHD gemisini inşa eden Türkiye, HMS Ocean’a ilgi gösterdi ancak müzakerelerde yer almak için gecikmişti.

HMS Oceans, 1998 yılında suya indirilmişti. HMS Oceans’ın, bütçe kısıtlaması ve İngiltere’nin yeni uçak gemisi çalışmaları nedeniyle satılması kararı alınmıştı.

Vira Haber