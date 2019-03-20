ABD amfibi sınıfı gemilerini modernize edecek
East Coast Repair firması ABD Donanmasının amfibi sınıfı gemilerinin modernize edilmesi maksadıyla açılan ihaleyi 213 milyon dolar karşılığında kazandı.
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East Coast Repair firması Florida Mayport limanında bulunan DDG ve CG sınıfı gemileri ve amfibi (LSD, LPD ve LHD) sınıfı gemilerin gemi onarımı, bakımı ve modernizasyonu için 213 milyon dolarlık çoklu ödül sözleşmesini (MAC) kazandı.
Modernizasyonun ilk ayağının Kasım 2019'a kadar tamamlanması bekleniyor. Tüm gemilerin modernize edilmesi sürecinin ise Kasım 2021'e kadar devam etmesi bekleniyor.
Vira Haber
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