Limanda Yangın Paniği

Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında, limanda demir atmış halde olan bir gemide yangın çıktı. Geminin mutfak kısmında kaynak esnasında çıktığı iddia edilen yangın sebebiyle çevreye yoğun duman yayıldı. Bölgeye itfaiye ekipleri gelerek yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Vira Haber