Kilit Çalışanlar İçin Ortak Bildiri!

Sözleşme süreleri sona ermiş olmasına rağmen salgın nedeniyle gemilerden ayrılamayan denizcilerin durumunun küresel ticareti tehlikeye attığı görüşünde ortak karar alan katılımcılar, limanlarda ve gemilerde mahsur kalan insanlar olmasının da kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

AKIL VE RUH SAĞLIĞI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENEBİLİR

Yaklaşık 200 binin üzerinde denizcinin denizlerde mahsur kaldığı ve hükumetlerin seyahat kısıtlamaları sebebiyle evlerine dönemedikleri tahmin ediliyor. Rutin mürettebat değişikliklerinin gerçekleştirilemiyor olması denizcilerin yorgunluğunun yanında akıl ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileme riski de taşıyor. Bu durum ciddi deniz kazalarının oluşmasına ve bir insani krizin çıkmasına ortam hazırlıyor.

DENİZCİLER KİLİT İŞÇİ

Tüm bu durumu geniş bir pencereden ele alan katılımcı ülke temsilcileri ortak bir bildiriyle denizcileri ”kilit işçi” olarak tanımlayarak IMO’nun hazırladığı ve Mayıs ayında yayınlanan Güvenli Gemi Mürettebatı Değişikliklerini ve Seyahatini Sağlama Protokollerini uygulama konusunda anlaştı.

Ortak bildiride ayrıca denizcilerin vize veya seyahat belgesi gereksinimlerinden muaf tutularak ülkelerine dönüşleri için ticari uçuşlara erişimlerinin artırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

DENİZCİLER İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, mürettebat değişikliklerini kolaylaştırma ve denizciler için kilit işçi ataması yapma çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Lim; ”Artık denizciler için harekete geçme zamanı. Gemi operasyonları ve mürettebat refahı tehlikeye atılmamalı. Denizcilerin karşı karşıya kaldığı insani kriz hepimiz için büyük bir önem taşıyor” dedi.

Ortak açıklamada imzası bulunan ülkeler şöyle:

Danimarka

Almanya

Yunanistan

Endonezya

Hollanda

Norveç

Filipinler

Suudi Arabistan

Singapur

Birleşik Arap Emirlikleri

İngiltere

Amerika Birleşik Devletleri

Vira Haber