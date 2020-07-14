Rize'deki Sel Felaketinde Son Durum Ne?

Şiddetli yağışın sel ve heyelan felaketine dönüştüğü Rize Çayeli’nde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Rize Yeni Mahalle sakini Ali Uzun'dan uzun süre haber alınmaması üzerine başlatılan çalışmada Uzun’un cesedi evinin yakınındaki bir bölgeden toprak altından çıkarıldı.

100’ÜN ÜZERİNDE ARAÇ SELDEN HASAR GÖRDÜ

Yağışın ardından bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken, 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü.

Yetkililer üç evin ise tamamen yıkıldığını söyledi.

2 KİŞİ VEFAT ETTİ

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe yaptığı açıklamada, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Havva Tüysüz'ün ölümüyle selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Vira Haber