Pandemi Sürecinde Lüks Yat Siparişleri Arttı

Süperlüks yat üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alan ve dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge'de, artan lüks yat siparişi yoğunluğu yaşanıyor.

Süperlüks yat üretimiyle dünyanın en önemli merkezlerinden biri, Türkiye'de de ilk sırada yer alan Antalya Serbest Bölge'de, 50'ye yakın yerli ve yabancı firma faaliyet gösterdiği merkezde 2000'li yıllardan bugüne kadar dünyaca ünlü isimler dahil olmak üzere birçok lüks yat siparişi tamamlandı.

"45 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLADIK"

2020'nin başından itibaren toplam 18 yatın tamamlandığını açıklayan Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, 18 yattan 45 milyon dolar gelir sağlandığını açıkladı. Gürses, "Ayrıca bölgede yapımı devam eden 2021, 2022 yıllarında teslim edilecek tekneler de bulunuyor" dedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE TİCARET RAKAMLARIMIZ ARTTI"

Koronavirüs sürecinde siparişlerin arttığını belirten Gürses, "Bölgemiz bu süreçten olumsuz etkilenmedi. Üretimlere devam edildi ki, ilk 6 aylık ticaret rakamlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 arttı. Kapasite kullanım oranlarımızda herhangi bir düşüş yok. İstihdamımız 5 bin 70 kişi. İnşallah yeni yatırımlarımız ve yat bakım onarım sahası devreye girdiğinde 6 binin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.