Teos Marina Acil Müdahaleye Hazır

Teos Marina’da olası bir tehlikeli duruma karşı acil müdahale planı kapsamında, zamanla yarışılarak gerçeği aratmayan tatbikat yapıldı.

Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Planı kapsamında, deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddeler ile kirlenme riskinden korumak için Teos Marina personeli ve Meke Marine Teknoloji A.Ş. Sorumlusu Müge Bıyıklıoğlu’nun katılımıyla teorik ve pratik eğitim yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, bir tekneden denize fuel oil döküldü. Olayı öğrenen Acil Müdahale ekibi olay yerine gerekli malzemeler ile geldi. Tambura sarılı bariyer denize serilerek petrol sızıntısının yayılmasının önüne geçildi. Bariyer çevrilmesinin ardından, denize sızan petrolü temizleme çalışmasında kullanılacak malzeme kısa sürede kuruldu.

Denize bırakılan skimmer denilen yüzey sıyırıcı deniz pompası, bağlı olduğu motopomp vasıtasıyla çalıştırıldı. Vakumlu yüzey temizlik pompası ile deniz yüzeyinde biriken petrol sızıntısı geçici depolama havuzuna çekilerek, deniz yüzeyi petrol sızıntısından temizlendi. Tatbikatın son aşamasında da denizden çekilen atıklar, Teos Marina katı atık depolama sahasına getirilerek buradaki atık tanklarına alındı.

Teos Marina güvenlik, yangın ve çevre konularında peş peşe yapılan eğitim ve tatbikatlarla her türlü tehlikeli duruma karşı acil müdahaleye hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.

Vira Haber