İSO 500'de Savunmanın Lideri ASELSAN

ASELSAN, en yüksek FAVÖK/EBITDA’ya sahip şirket olurken, savunma sanayi firmaları ve Ankara merkezli şirketler arasında da Türkiye’de ilk sırada yer aldı.

İSO'nun 2019 yılına ilişkin hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçlerimizin elektronik cihaz ve sistem ihtiyaçları için en önemli kaynak olan ASELSAN, 12.591.587.725 liralık üretimden satış (net) gerçekleştirdi.

GENEL LİSTEDE 11’İNCİ SIRADA

Şirket, söz konusu satışı ile İSO 500 listesinde savunma sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında ilk sıraya yerleşirken, tüm sektörler bakımından 11'inci sırada yer aldı. Tüm sektörler itibariyle Türkiye genelinde 2018'de 15'inci sıradan kendisine yer bulan şirket, 2019'da gerçekleştirdiği atılımlar ile 4 basamak yükselmiş oldu.

FAVÖK BİRİNCİSİ, NET KÂR ÜÇÜNCÜSÜ

ASELSAN, açıkladığı 4.027.357.359 lira Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK/EBITDA) ile listede birinci sırada, 3.686.183.140 liralık Dönem Kârı ile listede üçüncü sırada yer aldı. ASELSAN kuvvetli faaliyet kârlılığını dönem kârına yansıtma başarısıyla listede dikkat çekiyor.

ÖZKAYNAKLARDA 4’ÜNCÜ SIRADA

ASELSAN, 10.930.526.033 lira olarak açıkladığı Özkaynakları ile listede dördüncü sırada yer aldı. Kârlı büyüme trendiyle faaliyetlerine devam eden ASELSAN’ın bu büyümeyi finansal borçlar yerine özkaynaklarla finanse etmesi, kendisini diğer sanayi kuruluşlarından pozitif ayrıştırıyor.

BAŞKENTİ DE TEMSİL EDİYOR

ASELSAN, Ankara merkezli şirketler arasında da ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin lider savunma sanayi firması olarak ASELSAN; kritik teknolojik kabiliyetleri kendi mühendis kadrosu ile özgün olarak geliştirmesi, ürünlerinde en ileri teknolojileri uygulaması ve sürdürülebilir Ar-Ge’ye düzenli olarak yatırım yapmasıyla biliniyor. ASELSAN, yüzde 59’u mühendis 8 bini aşkın çalışanı ile Ankara’da üç yerleşkede faaliyetlerini sürdürüyor.

DÜNYADA DA YÜKSELİYOR

ASELSAN; Askeri ve Sivil Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemleri, Aviyonik Sistemleri, Savunma ve Silah Sistemleri, Komuta Kontrol Sistemleri, Deniz Sistemleri, Ulaşım Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Enerji ve Güç Yönetimi Sistemleri ve Sağlık Sistemleri gibi pek çok alanda tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon, modernizasyon ve satış sonrası hizmetler dahil olmak üzere anahtar teslimi çözümler sunuyor. Giderek artan ihracatı ile ASELSAN; düzenli olarak yer aldığı dünyanın en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu listesinde her yıl daha da yükseliyor ve 2019 itibarıyla 52. sırada yer alıyor.

Vira Haber