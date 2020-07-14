Balıkçılar Sağlam Gitti 57 Kişide Virüsle Döndüler

Arjantin’in Tierra del Fuego eyaletinden 61 balıkçı, koronavirüs testlerinin yaptırdıktan sonra Ushuaia kentindeki limandan ayrıldı.

Denizde geçen 35 günün ardından limana dönen balıkçıların 57’sinin testleri pozitif çıkarken, 2 balıkçı ise hastaneye kaldırıldı.

Yerel medya, balıkçıların limandan ayrılmadan önce 14 gün karantina uyguladıklarını fakat buna rağmen limana döndüklerinde mürettebatın hemen hemen tamamının koronavirüse yakalandığını duyurdu.

DOKTORLAR DA AÇIKLAYAMIYOR

Tierra del Fuego eyaleti Sağlık Bakanlığı, mürettebatın koronavirüse nasıl yakalandığını açıklayamadıklarını belirterek “Kendileri 35 gün boyunca denizdeydi ve karaya ayak basmadılar. Gemiye yüklenen malzemeler ve yiyecek stokları da Ushuaia’daki limandan yüklendi. Semptomların nasıl ortaya çıktığını açıklayamıyoruz” dedi.

Vira Haber