Koster Başkanı Hüseyin Kocabaş’tan Anlamlı 15 Temmuz Mesajı

Hüseyin Kocabaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz, 15 Temmuz 2016’da demokrasimize ve milli iradeye kasteden şer odaklarına karşı gösterdiği mücadeleyle ‘özgürlük destanını’ bir kez daha yazmıştır. Ulusumuzun birlik ve beraberliğinin daima diri kaldığının en açık göstergelerinden biri olan bu gün; Türkiye Cumhuriyeti’nin her durum ve vaziyette ilelebet payidar kalacağının da ispatı niteliğindedir. Aziz milletimiz, aynı zamanda aydınlık geleceğimizi karanlığa hapsetmek isteyen hiçbir güç ve düşünceye izin vermeyeceğini de Türk halkının kudretiyle tüm dünyaya ilan etmiştir. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve demokrasimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum.”

Hüseyin KOCABAŞ- Yönetim Kurulu Başkanı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği

Vira Haber