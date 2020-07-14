İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan 15 Temmuz Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran 15 Temmuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle ilgili yayımladığı açıklamada önemli mesajlar verdi.

İşte o açıklama:

Demokrasi tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün dördüncü yıl dönümünü idrak ediyoruz.

15 TEMMUZ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZE KASTETME GİRİŞİMİYDİ

15 Temmuz, yıllardır devletin sinesine sinsice yuvalanmış karanlık bir terör örgütünün, sınırlarımızın dışındaki destekçileri ile birlikte bayrağımıza, hak ve özgürlüklerimize kastetme girişimiydi. O gece kadın erkek, genç yaşlı sokaklara dökülen Türk milleti, demokrasimize kast eden bu hain saldırıyı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu, kararlılığı ve direktifleriyle bertaraf etmeyi başarmıştır.

15 Temmuz’da yaşanan acıların benzerlerini yaşamamak için bu hain girişimi hiçbir zaman unutmamalı, ülkemizin geleceğine kasteden şer odaklarına karşı Cumhuriyetimizi ve Demokrasimizi korumak için etkin ve kararlı şekilde mücadelemizi her zaman sürdürmeliyiz. Biz, bir ve birlik içinde olduğumuz sürece ülkemizin jeopolitik konumu, üretim kabiliyeti ve potansiyel insan gücüyle ilerlemesini hiçbir güç durduramayacaktır.

Bu vesileyle, 15 Temmuz’da vatanı ve bayrağı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Allah, milletimize bir daha böyle ihanetler ve acılar yaşatmasın.

Tamer KIRAN

İMEAK DTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI