Türk Armatörler Birliği Başkanı Ahmet Bedri İnce'den 15 Temmuz Mesajı

Türk Armatörler Birliği Başkanı Ahmet Bedri İnce 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü'yle ilgili önemli bir mesaj yayımladı.

İşte o açıklama:

Demokrasi milletimizin umutlarını taze tutan, ona yaşama sevinci sunan, hak ve özgürlükleri garanti altına alan yegâne yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimini garanti altına alan da halkımızın oylarıdır. İşte 15 Temmuz hain saldırısı ve kalkışması doğrudan demokrasimizi hedef alan ve yüce milletimiz ile halkımızın iradesini hiçe sayarak, bir takım zor kullanma ile devleti ve onun hükûmetini, Türkiye Cumhuriyetinin yönetimini gaspetme ve yıkma girişimidir. Bu gaspetme ve yıkma girişimi yine halkın güçlü iradesi ve birliği ile engellenmiştir.

O nedenle millet olarak demokrasinin gücünü her zaman zihnimizde ve yüreğimizde hissetmeli,

15 Temmuz 2016’da olduğu gibi ona her zaman sahip çıkmalıyız. 15 Temmuz bu coğrafyada milli birlik ve beraberliğimize kastetmek isteyenlerin her zaman karşısında böyle bir millet ve böyle bir halkın olduğunu bir kez daha idrak ettiği bir gündür.

Bu vesileyle vatanı ve milleti uğrunda canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve geride kalanlara sabır diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Ahmet Bedri İnce

Türk Armatörler Birliği Başkanı