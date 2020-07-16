Tersanede Yangın! Dev Gemiler Alev Alev Yandı

Buşehr'in güneyinde yer alan Tengek semtindeki tersanenin 15 Temmuz Çarşamba günü çıkan yangın sebebiyle büyük zarar gördüğü belirtildi. Buşehr valiliği kriz yönetim genel müdürlüğü itfaiye müdahalesinin devam ettiğini ve kaza sebebinin henüz bulunamadığını açıkladı. Yerel haber ajanslarının yangına dair yayınladığı videolarda çevreyi saran yoğun dumanın tüm bölgede etkili olduğu görüldü.

İranlı yetkililer IRNA'ya yaptıkları açıklamada yangının iki saat içerisinde kontrol altına alındığını açıkladı.

Son zamanlarda gizemli yangınların arttığı İran'da kaydedilen son 2 yangın vakası ile ilgili hasar ve kayıp bilgisi paylaşılmazken Buşehr'de İran'ın en büyük kimyasal santrallerinden birinin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Vira Haber