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Van ve Siirt'ten Acı Haber! 9 Asker Şehit Oldu

Van ve Siirt'ten Acı Haber! 9 Asker Şehit Oldu

Van'da bir keşif uçağının düşmesi sonucu, uçağın içinde bulunan 7 polisin şehit olduğu açıklandı.

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Van’dan kalkan 2’si pilot 7 emniyet personelinin içinde bulunduğu insanlı keşif uçağının saat 03.00 civarında Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı ve 7 polisimizin şehit olduğu açıklandı.

 Van'da düşen keşif uçağındaki 7 polisimiz şehit oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada kaza hakkında şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını, 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler.

Öte yandan Siirt'te,  Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen terör operasyonunda girilen sıcak çatışmada ağır yaralanan 4 Özel Harekat Polisi'nden 2'sinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit olduğu açıklandı.

Böylece aynı gün şehit sayısı 9'a yükselmiş oldu. 

Vira Haber

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