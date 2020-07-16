Van ve Siirt'ten Acı Haber! 9 Asker Şehit Oldu

Van’dan kalkan 2’si pilot 7 emniyet personelinin içinde bulunduğu insanlı keşif uçağının saat 03.00 civarında Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı ve 7 polisimizin şehit olduğu açıklandı.

Van'da düşen keşif uçağındaki 7 polisimiz şehit oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada kaza hakkında şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını, 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler.

Öte yandan Siirt'te, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen terör operasyonunda girilen sıcak çatışmada ağır yaralanan 4 Özel Harekat Polisi'nden 2'sinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit olduğu açıklandı.

Böylece aynı gün şehit sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Vira Haber