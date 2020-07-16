Van Gölü'nden Çıkarılan Ceset Sayısı 37'ye Yükseldi

Van Gölü’nde kaçak mültecileri taşırken batan teknenin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde, gölden çıkarılan ceset sayısı toplamda 37’ye yükseldi.

Daha önce 14 cesetin Van Gölü’nün yüzeyinden çıkarılmasının ardından bu kez 106.5 metre derinlikteki tekneden 23 ceset çıkarıldı. Böylece Van Gölü’nden toplam çıkarılan ceset sayısı 37’ye yükseldi.

Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi'nin de katıldığı çalışmalar devam ediyor.

Vira Haber