Yüksek Enerji Verimliliği Sağlayan NB65 HARDHAUS Suya İndi!

Güvertesinde bulunan elektrikli vinçler sayesinde enerji verimliliği sağlanabiliyor. Bünyesinde bulunan 1000 kWh bateri özellikle ‘peak shaving’ moduna geçilmesine olanak sağlıyor, böylece balıkçılıkta hayati önem taşıyan ani hız artırımının yanı sıra enerji tüketimi ve emisyon oranlarını oldukça azaltıyor.

Hibrit gemi Hardhaus sıradan bir balıkçı gemisi gibi dizel mekanik modda çalışıyor fakat aynı zamanda elektrik modda da operasyonlarına devam edebiliyor. Isı geri kazanım sistemi ile gemi enerjiyi verimli kullanıyor ve bu sayede bünyesindeki ısıtma sistemlerini daha az kullanıyor.

Gövdesi ise yüksek enerji verimliliği sağlaması ve güçlü dalgalara dayanıklı olması için müşterinin özel isteği ile Salt Ship Design tarafından geliştirildi.

Vira Haber