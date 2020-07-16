Royal Caribbean Cruises Gemisinin İlki Aliağa'ya İndirildi

Royal Caribbean Cruises gemisinin ilki, Aliağa gemi geri dönüşüm merkezine indirildi.

73.900 GT kapasiteli 1991 yapımı Monarch'ın Aliağa’ya gelişi, hurdaya çıkarma faaliyetlerinde Türk tersanelerinin artık güvenli liman olarak kabul edildiğine işaret ediyor.

Gemi söküm kaynakları, diğer iki Royal Caribbean gemisinin yakında Türkiye'ye geleceğini söyledi.

73.500 GT 1987 yapımı Sovereign ve 47.400 GT 1990 yapımı Horizon’u da içeren bu üç gemi, en son Royal Caribbean ve Cruise Investment Holdings'in ortak mülkiyeti olan İspanyol kruvaziyer operatörü Pullmantur Cruises tarafından işletildi.

Ayrıca olası bir hurda satışıyla daha söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Birkaç kruvaziyer medya kaynağı pazartesi günü, 70.400 GT 1990 yapımı Carnival Fantasy'nin Aliağa'ya gideceğini bildirdi.

Altı tesisin de AB onaylı olduğu İtalya'ya ve Türkiye'ye yapılan bu son satışlar, AB’deki hurdaya çıkarılma politikalarında önemli bir değişime işaret ediyor.