"Limanda Yaşam" Temalı Fotoğraf Yarışması Sergisi Açıldı

Davet usülü düzenlenen yarışmada, 29 fotoğrafçının Asyaport’a gelerek çektiği fotoğraflar 4 kişilik jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirildi.

Ödüllü ve sergilenmeye hak kazanan 47 fotoğraf, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde sergileniyor.

Tekirdağ’daki Asyaport Limanı’nın ev sahipliğinde Mart ayında başlayan “limanda yaşam” temalı fotoğraf yarışması sona erdi. Asyaport’un limana davet ettiği fotoğrafçıların liman sahası içerisindeki yaşamı, çalışmaları ve hizmetleri fotoğraflayarak belgeledi.

4 kişilik jüri tarafından yapılan oylama sonucunda dereceye giren 9 eserin ödül alması uygun görülürken 38 eser sergileme için belirlendi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda (bugün) Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreni ile eser sahiplerine ödül takdimi yapıldı.

Kültür merkezinde sergilenmeye başlayan tüm fotoğraflar bir hafta boyunca ilgilenen ziyaretçilere açık olacak.